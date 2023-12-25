بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة مع بداية 2024.. التفاصيل الكاملة

قال مصدر حكومي، إن باب التسجيل الرسمي للعمالة غير المنتظمة، سيُفتح في بداية عام 2024 لدى المقاولين وأصحاب العمل والمنشآت بالقطاع الخاص بعد إطلاق وزارة العمل منصة إلكترونية، لفتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة عدد العمالة غير المنتظمة في العام الجديد 2024 .

توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة في 2024

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن وزارة العمل، تستهدف توسيع قاعدة بيانات عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة من دعم ومنح الدولة إلى 2.5 مليون عامل مع نهاية العام الجاري، وأن عمليات الحصر التي قامت بها مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن حصر 350 ألف من العمالة غير المختصة، وتسجيلهم رسميًا في الدفاتر.

وأشار المصدر إلى أن هناك بشرى أخرى جديدة للعمالة غير المنتظمة، وهي الاقتراب من تأسيس صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، والذي وجه الرئيس بالإسراع بإنشائه، وبموجبه سيتم صرف منحة الـ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

إجراءات تقنين صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة

وأوضح المصدر، أن حسن شحاتة وزير العمل، والجهات المعنية بتأسيس صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، انتهت بالفعل من كل إجراءات تقنين الصندوق، ولم يتبق سوء مراجعة هذه الإجراءات مع الجهات الرقابية والقانونية، ثم عرضه على مجلس النواب، وموافقة رئيس مجلس الوزراء وتصديق رئيس الجمهورية عليه، وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.