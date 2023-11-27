مصدر بـ«العمل»: حصر 350 ألف عامل للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة

أكد مصدر حكومي، أن وزارة العمل تسعى بكل جهد لزيادة عدد المستفيدين من صرف منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 1000 جنيه، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ولاقت صدى واسعا بين قطاع كبير من المواطنين.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد انتهاء عمليات الحصر

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن توجيهات حسن شحاتة وزير العمل، لمديري مديريات العمل بشأن منحة العمالة غير المنتظمة، تركزت على استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، بهدف زيادة عدد المستفيدين والمستحقين لها، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل، يبلغ حوالي 2 مليون و600 ألف عامل غير منتظم.

وأوضح المصدر أن مديريات العمل، قامت حتى الآن بحصر 350 ألفا من العمالة غير المنتظمة سيتم تنقيتهم وفحص أوراقهم، ليتم إضافتهم إلى العمالة غير المنتظمة الرسمية، ليصبح عدد العمالة غير المنتظمة المرشحة للاستفادة من منحة الرئيس إلى 2 مليون و950 ألفا.

منحة العمالة غير المنتظمة لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

ولفت المصدر إلى أن العمالة غير المنتظمة، للذين لم يسبق لهم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات التضامن الاجتماعي، ومعاشات تكافل وكرامة، هم من يستحقون صرف1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، ولذلك تقوم حاليا مديريات العمل في المحافظات بتجديد المستحقين، وفرز العمالة غير المنتظمة.

ولفت المصدر إلى أن وزارة العمل تبذل قصارى جهدها، للانتهاء من إجراءات تقنين صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة الذي وجه به الرئيس، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه، موضحا أن بداية العام المقبل 2024، ستكون بشرى خير للعمالة غير المنتظمة للاستفادة من مزايا هذا الصندوق الذي سيوفر الرعاية الكاملة لهذه الفئة.