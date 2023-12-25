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تجدد القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس

كتب:

هانى حسن
09:51 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

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3 شهداء بينهم سيدة في قصف منزل بالقرب من المستشفى الأوروبي بغزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الأوروبي في غزة 
بقلم هانى حسن