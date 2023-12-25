تجدد القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس كتب: هانى حسن 09:51 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يشن غارة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس 3 شهداء بينهم سيدة في قصف منزل بالقرب من المستشفى الأوروبي بغزة طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الأوروبي في غزة المستشفى الأوروبي خان يونس القاهرة الإخبارية الهدنة الاحتلال بقلم هانى حسن