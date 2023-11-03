رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الأوروبي في غزة 

كتب:

شريف سليمان
01:12 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
العدوان على غزة

العدوان على غزة

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، محيط المستشفى الأوروبي في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية» تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة طاقمها في القدس

عاجل.. إصابة مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس أثناء مهاجمة الاحتلال للمصلين (فيديو)

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يستهدف المواطنين لإخراجهم من غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

قوات الاحتلال تقصف مكتب وكالة فرانس برس وعددا من الصحف في غزة

وزير الأوقاف: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع جريمة بحق الإنسانية
بقلم شريف سليمان