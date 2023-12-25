أستاذ علاقات دولية: الاعتداء الإسرائيلي الحالي الأشد خطورة على القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن القاهرة لعبت دورا تاريخيا لدعم قضية فلسطين وخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أول كلمة للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد توليه رئاسة البلاد بثلاثة أشهر فقط، كانت تخص القضية الفلسطينية، وأكد على ثوابت مصر لحل القضية الفلسطينية فيما يخص تنفيذ مبدأ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن قطاع غزة والقضية الفلسطينية ككل تعرضت إلى هزات عنيفة كانت الدولة المصرية هي السند والداعم بشكل كبير على مر هذه الأزمات، وبالأخص في العام في العام 2018 و2021 ونجحت مصر في إعادة إعمار غزة ولكن هذه المرة وهذا الاعتداء هو الأشد خطورة على القضية، التي تمر بمنحنى خطير إلا أن مصر منذ اللحظة الأولى وهي السند والداعم.