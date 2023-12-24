عبدالغني العيادي لـ«القاهرة الإخبارية»: فرنسا اضطرت للانسحاب من النيجر

قال المحلل السياسي عبدالغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن فرنسا وأوروبا مهتمة بغرب أفريقيا أمنياً واستراتيجياً، وحتى اقتصادياً، من منطلق اهتمامها بالخيرات التي تزخر بها دول الساحل الأفريقي.

المصالح المتعددة

وأضاف «العيادي»، خلال مداخلة عبر سكايب من فرنسا مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن هذه المصالح المتعددة تجعل العلاقة بين الطرفين علاقة استراتيجية باءت بالفشل، لافتًا إلى أن فرنسا أجبرت على الخروج من دول الساحل الأفريقي، وهي لا تبحث عن هذه القطيعة، بل هي التي دعيت لحماية المنطقة، ورغم التاريخ الاستعماري لفرنسا في عيون الأفارقة، فهي لم تأت مستعمرة إلى هذه المنطقة.

فرنسا اعتمدت على جهودها الذاتية

وأوضح أن فرنسا اعتمدت على جهودها الذاتية في إنجاح العلاقة مع دول الساحل الأفريقي، وبالتالي فإنها لم تخرج خروجاً نهائياً، لأن هناك علاقات تاريخية نابعة من استراتيجية فرنسا في أفريقيا، وهذه السياسات نسميها «فرنسا الأفريقية»، ولابد من صياغة سياسات بديلة.