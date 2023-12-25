ورديات 24 ساعة.. تفاصيل ترميم 52 فيلما وثائقيا عن السد العالي

كشف المهندس محمد فؤاد، رئيس قطاع هندسة الاستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل ترميم وتصحيح 52 فيلمًا توثّق مراحل بناء السد العالي، وتحويلها إلى صيغة رقمية من خلال مركز الترميم السينمائي بالمدينة، مؤكدًا التواصل بين المركز لتسلم الأفلام من وزارة الموارد المائية والري منذ ما يجاوز 3 أسابيع ومن المقرر الانتهاء من ترميمها، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المهندس محمد فؤاد، لـ«الوطن»، أنّ العمل على ترميم أفلام السد العالي استغرق ما يقرب من شهر واحد، حيث كان يتم العمل في ورديات متواصلة على مدار 24 ساعة حتى يتم الانتهاء منها في أقل فترة ممكنة، يتم خلالها ترميم الأفلام وتصحيحها ونقلها على قرص صلب، ومن المقرر تسليمها بحلول الأسبوع المقبل.

ترميم مشاريع تخرج كبار المخرجين من معهد السينما

وشدد رئيس قطاع هندسة الاستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الترميم في حفظ تراث مصر الفني والثقافي، حيث هناك عدد من المشاريع التي يعمل عليها المركز منها ترميم تسجيلات القارئ محمد رفعت من أجل حفظها للأجيال القادمة، متابعا: «ونتواصل مع الوزرات المعنية لترميم شرائط الصوت والصورة الخاصة بها، على سبيل المثال نتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون في ترميم مشاريع تخرج كبار المخرجين من معهد السينما وهي الأفلام التي نعتبرها كنوزا».

وكشف «فؤاد» عن أنّ المركز منذ تدشينه في 2019 قام بترميم مجموعة كبيرة من الأعمال، منها ترميم الجريدة الناطقة لهيئة الاستعلامات التي تضم تراث مصر منذ عام 1935، وترميم ما يتجاوز 5 آلاف شريط سينمائي إضافة إلى أفلام تسجيلية لعدد من المناسبات الخاصة، خلال فترة قاربت 3 سنوات، وتعاونا أيضا مع عدد من المهرجانات لترميم مجموعة من أبرز كلاسيكيّات السينما المصرية في مهرجان القاهرة والإسماعيلية، كما نتولى ترميم أفلام المنتجة إسعاد يونس، وننقلها بجودة 4k.