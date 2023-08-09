264 مليون جنيه صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال 6 أشهر

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة عبدالفتاح الجبالي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولي من عام 2023 في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2023 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 264 مليون جنيه مقابل 104 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 154% كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن نفس الفترة 1.250 جنيه مقارنة بمبلغ 0.49 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

ويأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع أنشطة الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة، مثل ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافي أرباحها من 4 ملايين جنيه إلى 67 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وارتفاع صافي أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 9 ملايين جنيه إلى 27 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما وافق المجلس على المخطط الجديد للمنطقة الترفيهية «الماجيك لاند» والهادف إلى تحويلها إلى مركز للألعاب الترفيهية على مستوى المنطقة العربية ككل، بإضافة العديد من الأنشطة التي لم تكن موجودة من قبل، على أن يتمّ الانتهاء من المرحلة الأولى منها نهاية العام الحالي وينتهي المشروع ككل بنهاية عام 2024.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي داخل المدينة وخارجها، إذ نفذ المركز العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز الخدمات الإعلامية في كل الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.