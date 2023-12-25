رسالة من محمد صلاح بشأن الحرب في غزة.. ماذا قال؟

وجه الفرعون المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، رسالة دعم إلى غزة، ووجه رسالة إلى الشهداء والضحايا على هامش عيد الكريسماس.

رسالة جديدة من محمد صلاح لشهداء غزة في الكريسماسوكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي هلى موقع التواصل الاجتاعي انستجرام: «عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل. مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة».

وواصلا: «نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها.. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم.. عيد ميلاد مجيد».

يذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، واصل تسطير تاريخ مميز مع فريقه ليفربول، منذ الانضمام لصفوفه فى صيف 2017، بعد دخوله قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تسجيله هدف فريقه أمام أرسنال، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالجولة 18 من المسابقة، وانتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وأحرز نجم ليفربول 149 هدفا في الدورى الإنجليزي، بقميص فريقه «الريدز»، منذ انضمامه إليه في موسم 2017/2018، وذلك بعد أن سجل هدفين بقميص تشيلسي، الذى لعب له من يناير 2014 إلى يناير 2015، قبل الرحيل للإعارة لصفوف فيورنتينا ثم روما الإيطاليين.

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وأضاف محمد صلاح،وأضاف محمد صلاح، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: «شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».

رسالة محمد صلاح لـ قادة العالموأكمل «صلاح»: «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا».

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلاً: «يمر سكان غزة بأوضاع مزرية من أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود».

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