كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟.. فيديو يكشف الخسائر

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا حول سلبيات العدوان الإسرائيلي على الزراعة، وذلك تحت عنوان كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟

تضرر 18% من المساحات الزراعية

وذكر التقرير: «تضرر 39% من الأراضي الزراعية في محافظة شمال غزة بسبب القصف الإسرائيلي، وتشير البيانات إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع كاملا، وذلك حسبما صرح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني».

وتابع: «أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تضرر 27% في محافظة غزة وسط القطاع»، مضيفا أن بيانات التعداد الزراعي 2021 أشارت إلى أن 32% من المساحة المزروعة في القطاع تقع في خان يونس، بينما 29% في محافظة شمال غزة.

الخضراوات الأكثر تضررا

وأضاف التقرير: «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أكد أن المساحات المنزرعة بالخضراوات هي الأكثر تضررا، إذ تشكل 53% من المساحة المزروعة في القطاع».

وأشار التقرير إلى أن حوالي 21% من المساحات المزروعة بالخضراوات قد تعرضت للضرر المباشر، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.