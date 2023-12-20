الصحة العالمية: حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تقارب الـ20 ألف شهيد

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن اللسان يعجز عن وصف الوضع المأساوي في قطاع غزة بشكل عام، والوضع الصحي المرعب والمخيف بشكل خاص.

حصيلة شهداء غزة تقارب 20 ألف شهيد

وأضاف «المنظري»، في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» عبر شاشة «DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصل إلى ما يقرب من 20 ألف شهيد، كما وصل عدد الجرحى إلى حوالي 52 ألف جريح، لافتاً إلى أن معظم الجرحى من النساء والأطفال.

مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا عن ديارهم

وأوضح أن أعداد النازحين وصلت إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين، يعانون من العديد من الأمراض المعدية التي تفشت بينهم بسبب ظروف معيشية صعبة جداً، مشيراً إلى أن مستشفيات قطاع غزة خرجت من الخدمة واحداً تلو الآخر.

المستشفيات تقدم الإسعافات الأولية فقط

وأردف أنه من أصل 36 مستشفى، تعمل الآن 9 مستشفيات فقط، من بينها 4 مستشفيات تقدم فقط الإسعافات الأولية.