رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان كتب: أسماء زايد 04:33 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023 رئيس الوزراء يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: توافد أعضاء «النواب» استعدادا لجلسة رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين الحكومة توافق على 4 مشروعات.. أبرزها إنشاء مركز خدمات المستثمرين في شق الثعبان «التنمية الصناعية»: نستهدف تحويل شق الثعبان إلى مدينة عالمية للرخام تنمية وتطوير رئيس مجلس الوزراء شق الثعبان مشروع تنمية وقف التنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي الم بقلم أسماء زايد