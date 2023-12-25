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رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان

كتب:

أسماء زايد
04:33 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان.

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