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رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

كتب:

أسماء زايد
12:59 م | السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اجتماع مجلس المحافظين.

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