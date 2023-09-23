رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين كتب: أسماء زايد 12:59 م | السبت 23 سبتمبر 2023 رئيس مجلس الوزراء ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الوزراء الأردني في عمان مجلس الوزراء: الاستخدامات المنزلية تصدرت هيكل توزيع الكهرباء في مايو 2023 مجلس الوزراء يوافق على إقامة مصنع للسيارات والأتوبيسات الكهربائية بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء يحدد متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. «اعرف بكام» مجلس الوزراء مجلس المحافظين المحافظين بقلم أسماء زايد