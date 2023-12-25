«حماة الوطن» في بورسعيد يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ حزب حماة الوطن ببورسعيد، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله- عز وجل- أنّ يجعل أيام مصر كلها أعياد وترابط، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

كان وفد من حزب حماة الوطن ببورسعيد قد زار كنيسة سانت أوجيني اليوم، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حماة الوطن يشارك المسيحيين مراسم الاحتفال

وشارك وفد حماة الوطن الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات، وتوجه الأب صموائيل بالشكر إلى حزب حماة الوطن برئاسة المهندس محمد سلامة الأمين العام للحزب بالمحافظة، وقام بتحية الوفد كلا باسمه وصفته الحزبية.

ومن جانبه قدم المهندس محمد سلامة، أمين عام الحزب ببورسعيد التهاني للإخوة الأقباط، بمناسبة عيدالميلاد المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

المحافظ يهنئ الأقباط الكاثوليك بالعيد

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد زار عدد من الكنائس أمس لتهنئة الطائفة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن أعياد مصر خاصة الدينية يحتفل بها المصريين جميعا، في مشهد لا تراه إلا في مصر