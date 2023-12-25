بابا نويل يزين شوارع بورسعيد.. وأسعار هدايا الكريسماس في متناول الجميع

شهد عدد كبير من شوارع ومحلات بورسعيد، انتشارا لزينة الكريسماس وسط أجواء احتفالية من أهالي بورسعيد وحرص الأهالي على شراء الهدايا التي تعد في متناول الجميع والتقاط الصور التذكارية مع بابا نويل.

تزيين ديليسبس باي بالكريسماس

وفي ديليسبس باي أو «الجراج» أحد أماكن التنزهات ببورسعيد تم تزيين المكان بهدايا الكريسماس وبابا نويل وشجر عيد الميلاد وحرص زائرو المكان في التقاط الصور التذكارية معها وسط بهجة من الجميع.

كما حرصت عدد كبير من المحلات والكافتيريات على تزيين واجهتها بزينة عيد الميلاد، بالإضافة إلى محلات بيع هدايا الكريسماس.

أسعار هدايا الكريسماس

وقال حمادة نبيل تاجر ومستورد، إن هدايا الكريسماس هذا العام متميزة وأسعارها في متناول الجميع وهو حرص على تقديم كل جديد في هدايا عيد الميلاد حيث توجد البلورة المضيئة بالإضافة إلى شجرة عيد الميلاد وبابا نويل وعليها خصومات كبيرة.

واستعرض الأسعار وهي جوارب وماسك الكريسماس تبدأ من 10 جنيهات، وعلبة زينة الكريسماس بـ20 جنيهًا وعلبة أجراس وأشكال أخرى تبدأ من 15 جنيها، وبوستر للحائط 25 جنيهًا وكيس بابا نويل بـ20 جنيهًا وكيس كرات عيد الميلاد بـ50 جنيها، وشجرة الكريسماس 30 سم تبدأ من 15 جنيها، وشجرة ارتفاع متر بـ50 جنيها، وشجرة 180 سم بـ80 جنيها، و2 شجرة متر و60 سم سعر 85 جنيها.