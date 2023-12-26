15 فائدة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بالنعناع؟

يفضل الكثيرون تناول الشاي بالنعناع، فهي عادة مصرية أصيلة، لكن البعض لا يعرف أنه ربما يكون له الكثير من الفوائد على الصحة؛ لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي النعناع؟.

فوائد الشاي بالنعناع

الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية، أكدت لـ«الوطن»، أن الشاي بالنعناع له الكثير من الفوائد، أولها أنه يجعل الشخص يشعر بالسعادة وهو ما ينعكس على صحته بالإيجاب.

تناول الشاي بالنعناع، يؤدي إلى مكافحة العدوى البكتيرية، فضلا عن انخفاض ضغط الدم، وتحسين اضطراب المعدة، وانخفاض نسبة السكر في الدم، إضافة إلى الحد من الشعور بالغثيان وتحسين الذاكرة، وفق أخصائية التغذية العلاجية.

أخصائي التغذية العلاجية، أوضحت أيضا أن تناول مشروب الشاي بالنعناع يعمل على تخفيف تيبس المفاصل، فضلا عن توازن الهرمونات، وتحسين الخلل الهرموني المرتبط بمتلازمة المِبيض متعدد التكيسات «PCOS».

تناول الشاي بالنعناع

كما يعتبر الشاي بالنعناع علاجا للصداع، لاحتوائه على المنثول الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع بشكل عام، كما يحتوي على خصائص مهدئة يمكن أن تحد من التوتر.

تحسين صحة الجلد هي أيضا من فوائد تناول الشاي بالنعناع، ويستخدمه البعض في تهدئة تهيج الجلد، مثل حروق الشمس أو لدغات الحشرات، ويمكنك وضع شاي النعناع المبرد على المنطقة المصابة للتخفيف من الألم.

وبجانب الفوائد المذهلة للشاي بالنعناع، فإنه يعتبر مضادا للأكسدة حيث يحتوي على حمض الروزمارينيك وهو مركب يوفر فوائد قوية مضادة للأكسدة والالتهاب، حيث أن مضادات الأكسدة تحمي من الأمراض المزمنة.

ووفق طبيبة التغذية العلاجية، فإن شرب الشاي بالنعناع يساعد في منع تشنجات العضلات التي تبطن الأمعاء، فضلا عن المساعدة في إنقاص الوزن