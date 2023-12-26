«زراعة كفر الشيخ»: إنتاج 10 آلاف طن طماطم يوميا من الشريط الساحلي الأخضر

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أنّ الشريط الساحلي الأخضر الواقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ينتج نحو 10 الآف طن طماطم يوميًا، وهي إنتاجية فائقة للغاية، تسد حاجة الأسواق المحلية، وتحقق فائض للمحافظات المجاورة.

زراعة 7 الآلاف فدان طماطم في كفر الشيخ

وأضاف الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة من محصول الطماطم على نطاق الشريط الساحلي الأخضر، في كفر الشيخ، تقدر بنحو 7 الآلاف و150 فدان من محصول الطماطم، إذ ينتج الفدان الواحد ما بين 23 حتى 31 طنًا.

حصاد الطماطم بالعروة الثانية حتي نهاية يناير

وأشار إلى أن حصاد محصول الطماطم بالعروة الثانية في كفر الشيخ، ممتدًا حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل 2024، وهو الأمر الذي يصب في المقام الأول لصالح المستهلك، خاصة وأننا في فاصل عروات شتوية لمحاصيل الخضروات.

يذكر أن الشريط الساحلي الأخضر، في محافظة كفر الشيخ، الذي يتميز بزراعة الخضروات والفاكهة، تبلغ مساحته نحو 52 ألف فدان، وهو مصدر هام لإنتاج الخضروات بجميع أنواعها، وكذلك جميع منتجات الموالح.