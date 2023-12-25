محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري

شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، بالأسواق العامة، وكذلك بالمخابز المدعمة، من قبل الرقابة التموينية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط حركة البيع والشراء، ومحاربة الاحتكار وحالات الغش التجاري، بما يصب في مصلحة المستهلك.

سلامة المعروض من المواد الغذائية

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه كلف رؤساء المدن وكذلك الرقابة التموينية، بالتنسيق الدائم مع مباحث التموين، بالإقليم، علي ضرورة تكثيف الدور الرقابي علي المتاجر والأسواق، بهدف مراجعة الأسعار المباع بها السلع الغذائية، لضمان عدم وجود حالات غلاء، علاوة علي التأكد من سلامتها وصلاحيتها الغذائية، بما يحافظ علي صحة المواطنين.

ضبط 7 مخالفات تموينية

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تلقي تقريرا اليوم، عن ضبط 7 مخالفات تموينية لنقص وزن لرغيف العيش، وعدم إعلان أسعار، وأخري عن النظافة العامة، داخل عدد من مخابز العيش البلدي المدعم بالمحافظة.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بضرورة المرور بشكل دائم من خلال اللجان الرقابية التموينية بكل مجلس، علي الأسواق ومتابعة أسعار اللحوم، والأسماك، والألبان، بما يخدم ويصب في مصلحة المواطنين، لمحاربة الغلاء.