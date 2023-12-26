تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 11 سفينة متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و844 شاحنة، و157 سيارة.

تداول الصادرات والواردات

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر، إن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و496 شاحنة، و140 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و348 شاحنة، و17 سيارة.

وبحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل»، بينما تغادر السفينتان «الحرية» و«دليلة»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «دليلة» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت العبارة «أمل»، كما تم تداول 1400 طن بضائع و267 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين «آور» و«أيلة»، وسجلت الهيئة وصول وسفر 1195 راكبا بها.