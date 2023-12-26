«أمن الجيزة» ينفي وجود موقف عشوائي بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر

نفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إنشاء موقف عشوائي واستخدام سيارات «ملاكي» لنقل الركاب بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أنّ المنطقة المذكورة لا يوجد بها أي مواقف عشوائية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنّ موقف حدائق الأهرام الكائن بمدخل سوق الجملة بطريق الواحات هو موقف ميكروباص مؤقت لخدمة سكان مناطق حدائق الأهرام لحين توفير الجهات المختصة مكان لإنشاء موقف دائم.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنّها نفذت حملات مرورية مكثفة على موقف حدائق الأهرام لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددة على استمرارها مة في تكثيف الحملات الأمنية في المنطقة لمنع أي مخالفات.