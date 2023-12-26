كيفية التعامل مع الضغط النفسي أو الانعزال.. استشاري يوضح

قال الدكتور علي عبد الراضي استشاري العلاج والتأهيل النفسي، إن الضغط النفسي والانعزال في التعامل مع الآخرين، مشكلات شائعة قد يتعرض لها الكثير من الأشخاص.

وأشار إلى أن تلك المشكلات قد تنتج من الضغوط العملية أو الأزمات المالية والصحية أو العلاقات الاجتماعية المتوترة أو التعرض لصدمات أو أحداث مؤلمة.

نصائح للتعامل مع الصديق أو القريب الذي يعاني من ضغط نفسي

وقدم استشاري العلاج والتأهيل النفسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» بعض النصائح للتعامل مع الأصدقاء الذين يعانون من الضغط النفسي أو الانعزال، وهي:

- التعبير عن الدعم والاهتمام: «من المهم أن تعبّر لصديقك أو قريبك عن دعمك واهتمامك به، وأن تجعله يشعر بأنه ليس وحيدًا».

- الاستماع دون إصدار أحكام: «احرص على الاستماع إلى صديقك أو قريبك دون إصدار أحكام عليه، واتركه يعبر عن مشاعره وأفكاره».

- التوجه إلى المختصين: «إذا لم تتحسن حالة صديقك أو قريبك، فوجهه إلى المختصين للحصول على المساعدة المهنية».

أهمية عدم تجاهل مشاعر صديقك أو قريبك

وشدد استشاري العلاج والتأهيل النفسي، على أهمية عدم تجاهل مشاعر صديقك أو قريبك، والتعامل معه بصبر وفهم، حتى يتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.