تدريب العاملين في إسعاف مطروح على مواجهة الضغط النفسي (صور)

أعلن الدكتور مصطفي أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح عن ختام هيئه الإسعاف المصرية اليوم الدورة التدريبية حول مهارات الدعم النفسي الاجتماعي ودعم الأقران بإسعاف مطروح، ضمن خطة التدريب التى نظمتها الهيئة على مدار يومين، في إطار تعزيز السلامة النفسية للعاملين، بها حيث استهدفت 50 موظف بهيئة الإسعاف المصرية فرع مطروح، ما بين إداريين ومسعفين وسائقين.

مفاهيم الدعم النفسي

واستعرض الدكتور محمود لطفي رئيس قسم الدعم النفسي بهيئة الإسعاف المصرية مفاهيم الدعم النفسي الاجتماعي، وكافة أشكال المساعدة النفسية، والاجتماعية والمشاركة العاطفية والانفعالية التي يبديها شخص ما أو مجموعة من الأشخاص تجاه فرد أو مجموعة من الأفراد، بهدف إعانته على استعادة قوته والتعافي من الأوضاع السيئة أو الأزمات التي تمر به.

الضغط النفسي

وتناول «لطفي» طبقاً لبيان، في فعاليات دورة الإسعاف بمحافظة مطروح مفهوم الضغط النفسي الذي ينقسم إلى قسمين الضغوط الخارجية التي تعني الأحداث الخارجية والمواقف المحيطة بالفرد وتمتد من الإحداث البسيطة الى الحادة، والضغوط الداخلية الشخصية، التي تعني الأحداث التي تتكون نتيجة التوجه الإدراكي نحو العالم الخارجي والنابع من فكر وذات الفرد، وشرح أعراض الضغط النفسي ومصادره.

التكيف مع الضغط النفسى

وأوضح عبد الرؤوف حسين رئيس قسم الخدمات غير الطارئة والمتخصصة بالهيئة خلال فعاليات الدورة طرق التكيف مع الضغط النفسي وكيفية إدارة الضغوط والرعاية الذاتية ومساعدة الاقران، وهو نظامٌ لتقديم وتلقّي المساعدة قائم على مبادئ أساسية من الاحترام والمسؤولية المشتركة وكذلك الاتفاق المتبادل على ما هو مفيد، ولا يُعتبر دعم الأقران مبنيًا على نماذج الطب النفسي ومعايير التشخيص فقط، بل ويدور حول فهم موقف الآخر مع التعاطف معه عبر مشاركة تجربة الألم العاطفي والنفسي تخللت الدورة ورش عمل فنية وبعض التمارين النفسية والاجتماعية لدعم الاقران.