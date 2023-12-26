الهلال الأحمر الفلسطيني: جميع سياراتنا في شمال قطاع غزة توقفت عن الخدمة 

قال عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مقرنا في خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لاستهدافات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي خدمات طبية في شمال القطاع، وجميع المستشفيات خرجت تماما عن الخدمة.

وأضاف «حنجل» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أننا أجلينا أمس مجموعة من الجرحى في مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة، وأن سيارات الإسعاف التابعة لنا توقفت بالكامل في شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا نحتاج إلى 10 أضعاف شاحنات المساعدات لإنقاذ الموقف في قطاع غزة، وأن مستشفى القدس تم إخلاؤه بالكامل ومستشفى الأمل يعمل بطاقة جزئية.

وأوضح أننا لدينا موظفون في قطاع غزة يعملون على مدار الساعة ودائرة كوارث لخدمة النازحين، ومتطوعونا يعملون على إنشاء مستشفى ميداني في رفح جنوبي غزة بطاقة 50 سريرا.