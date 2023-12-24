الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من تفشي أمراض معوية خطيرة في غزة

أعلن عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأحوال الجوية في فلسطين سيئة للغاية، وهناك أطفال وكبار سن بدون رعاية طبية، وبدون أمن غذائي، موضحا أن عدد المساعدات التي تدخل قليلة جدًا.

استهدافات متكررة من «الاحتلال الإسرائيلي»

واضاف أن هناك استهدافات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والوضع الآن بشع للغاية، وهناك آلاف الإصابات بالأمراض المعوية، بسبب اختلاط المياه غير الصالحة للشرب، محذار من تفشي أمراض معوية خطيرة، بالإضافة إلى أن عدم وجود الأمن الغذائي سيؤدي إلى تقليل المناعة بشكل عام.

وأعلن في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، استشهاد طفل عمره 13 عامًا داخل مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، إذ جرى استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص.

وتابع: «بعد حصار مركز إسعاف جباليا واعتقال كل من بداخله، وجرى الإفراج عن عدد قليل، واعتقال 8 قوافل حتى الآن، ولا توجد خدمات طبية ولا توجد سيارات إسعاف تنقل مصاب أو مريض، بالإضافة الى المجاعة والجو والبرد الشديد.