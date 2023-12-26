«السياحة»: قفزة قياسية في أعداد الزوار الأمريكيين لمصر خلال 2023

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استقبل في مكتبه اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، والتي تولت مؤخرا مهام منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، وفي مجال التدريب لرفع وتعزيز كفاءة وقدرات العاملين بالوزارة، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر لاسيما في مجال الفنادق.

المشروعات التنموية المشتركة في مجال السياحة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ اللقاء شهد الإشارة إلى التعاون القائم والمثمر بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال السياحة والآثار والجهود المبذولة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات التنموية في مجال السياحة والحفاظ على الآثار والتراث وتعزيز ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية المختلفة، ورفع وتعزيز الوعي السياحي والأثري وتنمية مهارات المجتمعات المحيطة بهذه المواقع.

الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028

واستعرض وزير السياحة خلال اللقاء، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة ومن السوق الأمريكي بصفة خاصة، مؤكدا أنّ الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي قد حققت هذا العام رقما قياسيا، متطرقا إلى جهود الدولة لدعم صناعة السياحة في مصر والنهوض بها، والتي تهدف إلى الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتطرق اللقاء إلى الزيارة التي يبدأها فريق كرة السلة الأمريكي الشهير هارليم غلوبتروترز (Harlem Globetrotters) إلى مصر، وهو فريق استعراضي في لعبة كرة السلة الذي يجمع أسلوب لعبه بين الرياضة، والمسرح والكوميديا.

من جانبها، أشارت السفيرة هيرو مصطفي غارغ، إلى زيارتها لمنطقة أهرامات الجيزة ومصر القديمة والقاهرة التاريخية للاستمتاع بما بها من آثار عريقة، مشيدة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، كما أكدت ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات ولا سيما في مجال السياحة والآثار.