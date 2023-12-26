كفر الشيخ تخطط لإنشاء الجامعة الأهلية الجديدة 2024

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

تهنئة الرئيس السيسي بانتخابه لفترة رئاسية جديدة

استهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتوجيه خالص التهنئة باسمه وباسم أعضاء المجلس وجميع منسوبي جامعة كفر الشيخ للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن، مشيداً بجهود الجامعة ودورها الفعال فى المشاركة الإيجابية خلال فترة الاستحقاق الدستوري.

كما قام رئيس جامعة كفر الشيخ بالترحيب باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً له الشكر على الجهد المبذول في كافة أرجاء المحافظة، مقدماً التهنئة لمجلس الجامعة بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية 2024، متمنياً التوفيق والازدهار لوطننا الغالي مصر.

إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة

وخلال انعقاد المجلس، أكد رئيس الجامعة، سعي جامعة كفر الشيخ بجد نحو البدء في إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة 2024 والعمل على إعداد برامج دراسية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.‏

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمسيرة الطلابية لجامعة كفر الشيخ خلال أيام الاستحقاق الدستوري، والتي شهدها من خلال شاشات المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية، والانتظام في الحركة والمسير وهو المشهد المعهود دائماً لجامعة كفر الشيخ صاحبة السبق في الأحداث الهامة التي تشهدها البلاد.

افتتاح عدد من المواقع الهامة في كفر الشيخ

وأضاف المحافظ، أنّه تم افتتاح عدد من المواقع في المحافظة وكان من أهمها افتتاح محطة قطار الملك فؤاد والتي تحولت لمركز بريدي بعد ترميمها وعودتها لسابق عهدها وقد شهد هذا الافتتاح وزيري النقل والاتصالات؛ كما سيتم استئناف العمل بكوبري سخا العلوي والذي سيخدم الحالة المرورية بالمحافظة، كما تم التشغيل التجريبي لمستشفى بيلا المركزي ومستشفى الأورام والذي ساهم تشغيلهم بشكل كبير في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين، لافتاً أنّ هناك سعي لتطوير مستشفى مطوبس المركزي بشكل غير مسبوق، وفي نهاية كلمته قام بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الجامعة، كما أعرب عن سعادته البالغة بتواجده المستمر في أي أحداث تشهدها جامعة كفر الشيخ.

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، التي وافق فيها المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والزراعة والعلوم، والتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لعدد 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والحاسبات والمعلومات وطب الأسنان والهندسة والتجارة، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 4 من الهيئة المعاونة بكليات العلوم والزراعة والطب البشري.

الموافقة على منح درجة الدكتوراة لعدد 16 من الباحثين بكليات الجامعة

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 16 من الباحثين بكليات التربية الرياضية والصيدلة والعلوم والطب البشري والتربية والآداب، وتم منح درجة الماجستير لعدد 28 من الباحثين بكليات الطب البيطري والتجارة والثروة السمكية والمصايد والطب البشري والآداب والعلوم والتربية الرياضية والتربية والزراعة، كما تمت الموافقة أيضاً على منح درجة الدكتوراة المهنية لباحث بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 25 من الباحثين بكلية التجارة.