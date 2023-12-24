جامعة كفر الشيخ تُعلن نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12»

أعلنت جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12» بالجامعة، التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف الدكتور هناء طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 12»

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ مبادرة «ايكو بلاستيك Eco Plasti» فازت بالمركز الأول بمشاركة الطلاب مريم هاني بديع، بكلية العلوم، ومحمود خالد عبد العزيز، بكلية الهندسة، وعمر إبراهيم محمد العشري، بكلية الحاسبات والمعلومات، ومحمود شريف مسعد فرحات، بكلية الهندسة، وتقي عصام إسماعيل محمود، بكلية الطب البيطري، وجاءت فى المركز الثاني مبادرة «مسهم» بمشاركة الطلاب محمد السيد منصور، بكلية التمريض، ومهند أحمد الجداوي، بكلية الذكاء الاصطناعي، وسها إبراهيم علي، بكلية الألسن.

وأوضح «دسوقي»، أنّه يشترط أنّ تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع المحلي وذات عائد على المجتمع والبيئة، بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030، بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع، كما يسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية في سبيل تحقيق المبادرة المقدمة.

المبادرات المجتمعية تعتبر أساسًا في تعزيز المشاركة الاجتماعية

وأكد «دسوقي»، أنّ المبادرات المجتمعية تعتبر أساسًا في تعزيز المشاركة الاجتماعية، لأنها تُساعد على رفع الوعي بأهمية المشاركة في القضايا الاجتماعية، وتشجيع الناس على المشاركة والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجتمع، كما تعتبر المبادرات المجتمعية أيضًا وسيلة لتوفير المنصات والفرص التي تُتيح للأفراد والمجموعات التواصل والتعاون مع بعضهم البعض، وتمكنهم من إثراء الحوار والنقاش في القضايا الاجتماعية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنّه تم تقديم عدد من المبادرات من طلاب كليات الجامعة، وتم تقيمها بناءً على المعايير الفنية لتقييم فكرة المبادرة المقترحة ومنها المعايير الفنية لتحكيم فكرة المبادرة، وتميز المبادرة وحداثتها، وقابلية المبادرة للتقييم والتحقق، ومكانة العمل التطوعي للمبادرة، ومردود المبادرة في معالجة المشكلات المجتمعية، مهارات العرض والتقديم بالمبادرة.