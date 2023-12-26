انقطاع الكهرباء في منية النصر بالدقهلية 3 ساعات ونصف غدا للصيانة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، عن انقطاع التيار الكهربائي غدا الأربعاء، وذلك للصيانة الدورية وفصلها عن مغذي اللواء بالمدينة بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

انقطاع الكهرباء للصيانة 3 ساعات ونصف بالدقهلية

وأكدت رئاسة مجلس مدينة منية النصر في بيان لها، عن فصل الكهرباء عن مغذي اللواء بالمدينة مما سيؤثر الانقطاع على المدينة بأكملها والمصالح الحكومية وقرى المدينة وضواحيها غدا الأربعاء التي ستستمر على مدار 3 ساعات ونصف بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ونصف ظهرا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية للكهرباء والمحولات.

أخذ التدابير اللازمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي بالدقهلية

وناشدت رئاسة مجلس المدينة المواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات بأخذ التدابير اللازمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي للصيانة الدورية في محولات المدينة وتوفير بديل التغذية الكهربائية لحين عودة الكهرباء مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة، وشددت على إصلاح أعمدة الإنارة وترميم وتجديد الأسلاك التالفة والمتهالكة واستبدالها بجديد وتجميع الكابلات والوصلات الكهربائية ودفنها حفاظ وحرصا على سلامة وحياة المواطنين.