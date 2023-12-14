18 مرة على التوالي.. منتخب منطقة سوهاج الأزهرية يحصد دوري المصالح الحكومية

حقق منتخب منطقة سوهاج الأزهرية، إنجازا رياضيا مميزا، بفوزه ببطولة دوري المصالح الحكومية للعام الـ 18 على التوالي في محافظة سوهاج.

وقد تمكن الفريق من الفوز باللقب في جميع المسابقات منذ عام 2005، ما يبرهن على تفوقه واستمرارية نجاحه على مدار السنوات.

تمت المسابقة برعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الذي أعرب عن فخره وتقديره للأداء المتميز للفريق.

تم دعمهم من قِبَل اللجنة الرياضية للعاملين

وقد قاد الفريق الكابتن جمال حبارير، وتم دعمهم من قِبَل اللجنة الرياضية للعاملين في سوهاج برئاسة شومان محمد أحمد، واللجنة النقابية للعاملين بالأزهر الشريف بسوهاج برئاسة علاء زيدان.

فريق قوي ومتكامل

تضمنت تشكيلة الفريق لاعبين موهوبين ومتميزين، حيث شكلوا فريقًا قويًا ومتكاملًا، ويتكون الفريق من: علي محمود عثمان، سعيد علي الحليم، وائل صبري، خالد علي بلال، ضياء البدري، مصطفى يونس، أحمد محمد عبد الله، أحمد جمال أبو ضيف، هيثم السيد ربيع، محمد عاطف خلف، عمرو نصر الدين، محمود البدري، وممدوح صبحي.

ويعكس هذا الانجاز التواصل القوي والتعاون الفعال بين اللاعبين والجهات الراعية والداعمة، ما ساهم في تحقيق سلسلة الانتصارات المتواصلة للفريق.