كيفية إرسال لوكيشن على الهاتف.. اتبع هذه النصائح

يفيد تطبيق الخرائط من جوجل أو آبل، في العديد من المهام المتعلقة بالتنقل والترحال، أو البحث عن مكان جديد وتتبع الوصول إليه، ولذا فإن كيفية إرسال لوكيشن على الهاتف، من الأمور السهلة والبسيطة، ولكنها تختلف من هاتف أو جهاز لوحي، لذا نوضح لكم عبر السطور التالية، كيفية إرسال لوكيشن على الهاتف أو عن طريق الكمبيوتر، ومن خلال كلٍ من تطبيق الخرائط، أو من عبر أحد تطبيقات المراسلة، وبعض النصائح لإرسال موقعك بشكل صحيح.

كيفية إرسال لوكيشن على الهاتف

إن كيفية إرسال لوكيشن على الهاتف يمكن فعلها بعدة طرق، نوضح كل منها على حدة كالتالي:

إرسال اللوكيشن من خلال تطبيق الخرائط

إذا كنت تستخدم تطبيق خريطة مثل Google Maps أو Apple Maps، فيمكنك إرسال اللوكيشن من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الخريطة.

2. انتقل إلى المكان الذي تريد إرسال اللوكيشن منه.

3. اضغط على زر المشاركة.

4. اختر طريقة المشاركة التي تريدها.

كيفية إرسال اللوكيشن على الواتس

يمكنك إرسال اللوكيشن من خلال تطبيق مراسلة مثل WhatsApp أو Telegram أو Messenger باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق المراسلة.

2. افتح المحادثة التي تريد إرسال اللوكيشن إليها.

3. اضغط على أيقونة الموقع.

4. امنح التطبيق إذن الوصول إلى موقعك.

5. اختر طريقة إرسال اللوكيشن التي تريدها.

إرسال اللوكيشن من خلال الموقع الإلكتروني

يمكنك إرسال اللوكيشن من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

1. افتح الموقع الإلكتروني الذي تريد إرسال اللوكيشن إليه.

2. ابحث عن حقل إدخال الموقع.

3. اضغط على أيقونة الموقع.

4. امنح الموقع إذن الوصول إلى موقعك.

5. اكتب العنوان أو اسم المكان الذي تريد إرسال اللوكيشن إليه.

كيفية إرسال لوكيشن على الكمبيوتر

يمكنك إرسال لوكيشن على الحاسوب من خلال إحدى الطرق التالية:

إذا كنت تستخدم تطبيق خريطة مثل Google Maps أو Apple Maps، فيمكنك إرسال اللوكيشن من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الخريطة.

2. انتقل إلى المكان الذي تريد إرسال اللوكيشن منه.

3. انقر بزر الماوس الأيمن على الخريطة.

4. اختر «مشاركة الموقع».

5. اختر طريقة المشاركة التي تريدها.

كيفية إرسال لوكيشن على الماسنجر

يمكنك إرسال اللوكيشن من خلال أحد تطبيقات المراسلة مثل واتساب، أو مسنجر، أو تليجرام، على الحاسوب، باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق المراسلة.

2. افتح المحادثة التي تريد إرسال اللوكيشن إليها.

3. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الموقع.

4. اختر «مشاركة الموقع».

5. اختر طريقة إرسال اللوكيشن التي تريدها.

إرسال اللوكيشن من خلال الموقع الإلكتروني

يمكنك إرسال اللوكيشن من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

1. افتح الموقع الإلكتروني الذي تريد إرسال اللوكيشن إليه.

2. ابحث عن حقل إدخال الموقع.

3. انقر بزر الماوس الأيمن على حقل إدخال الموقع.

4. اختر «مشاركة الموقع».

5. اكتب العنوان أو اسم المكان الذي تريد إرسال اللوكيشن إليه.

نصائح لإرسال اللوكيشن

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في إرسال اللوكيشن بشكل صحيح:

- تأكد من أنك تمتلك إذن الوصول إلى موقعك على الهاتف أو الكمبيوتر.

- امنح الموقع أو تطبيق المراسلة إذن الوصول إلى موقعك عند الحاجة.

- تحقق من دقة الموقع قبل إرسال اللوكيشن.

- إذا كنت ترسل اللوكيشن إلى شخص آخر، فتأكد من أنه يفهم كيفية استخدامه.