«التعليم التكنولوجي».. برامج وتخصصات حديثة تواكب سوق العمل

أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، لـ«الوطن»، أنّ التعليم التكنولوجى يُعد أحد المسارات المهمة فى التعليم الجامعى، حيث تهدف الجامعات التكنولوجية إلى تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيداً ببروتوكولات التعاون التى تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، لتدريب الطلاب عملياً وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.

«التعليم العالى»: حريصون على تطبيق أحدث النُظم العالمية فى التعليم والتدريب

وأشار وزير «التعليم العالى» إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية فى التعليم والتدريب، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية متميزة، مؤكداً أهمية الاستمرار فى تشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التى تنظمها الجامعات.

وأوضح أن الدراسة بدأت فى 7 جامعات تكنولوجية خلال العام الدراسى 2022 - 2023، هى «6 أكتوبر التكنولوجية- برج العرب التكنولوجية- شرق بورسعيد التكنولوجية- طيبة التكنولوجية- أسيوط الجديدة التكنولوجية- سمنود التكنولوجية- مصر التكنولوجية الدولية»، لتعمل جنباً إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث «القاهرة الجديدة التكنولوجية- بنى سويف التكنولوجية- الدلتا التكنولوجية»، التى بدأت الدراسة بها منذ عام 2019، وشهد عام 2023 تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك فى إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.

وقال د. عادل عبدالغفار، متحدث «التعليم العالى»، إنّ الجامعات التكنولوجية وقّعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية لتدريب الطلاب عملياً والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والتدريبية، حيث يتم التدريب العملى فى المصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بهذه الجامعات، لزيادة خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، كما انضمت للتحالفات الإقليمية التى تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافى، تنفيذاً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى.

«القاهرة التكنولوجية» توقع 14 بروتوكولاً للتعاون مع هيئات ومؤسسات صناعية وتعليمية

وأكد د. طارق عبدالملاك، رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، أنّ الجامعة وقعت 14 بروتوكولاً للتعاون المشترك خلال عام 2023 مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وشاركت فى أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وعقدت دورة تدريبية للمهارات القيادية لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من الدورات العالمية والإقليمية فى المجالات الثقافية والعلمية والفنية، كما تم تعزيز التعاون مع الجهات الدولية، حيث استقبلت الجامعة وفوداً من «جامعة هولندا، الاتحاد الأفريقى للتعليم الفنى، جامعة استراثكلايد الأسكتلندية، المجلس الثقافى البريطانى، جامعة لينكولن البريطانية، جامعة وشركة Venicecom الإيطالية، جامعة تيانجين الصينية، إضافة لوفد من جايكا»، كما حصلت طالبتان من برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة على بعثة دراسية لجامعة استراثكلايد للحصول على درجتى الليسانس والماجستير، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الجامعتين.

وأوضح د. عربى كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنّ الجامعة انضمت لتحالف «إقليم الدلتا»، الذى يضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة واتحاد الصناعات المصرية وعدداً من شركاء القطاع الخاص، كما وقعت الجامعة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية، واستقبلت زيارات تبادلية مع عدد من الشركاء على المستوى الدولى، وشاركت فى العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والمعسكرات، وتنظيم زيارات علمية ميدانية للطلاب، لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

اتفاق تعاون بـ8 ملايين دولار لتعزيز قدرات طلاب «بنى سويف»

وشدد د. جان هنرى حنا، رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، على أنّ الجامعة وقعت اتفاق تعاون مع وزارتى التعليم العالى والتعاون الدولى وكويكا بقيمة 8 ملايين دولار لتعزيز القدرات التعليمية لجامعة بنى سويف التكنولوجية، كما وقّعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، فضلاً عن التعاون مع الجانب الكورى لإنشاء وتجهيز استوديو الجامعة بالأجهزة والمُعدات لخدمة العملية التعليمية والطلاب، وضمان جودة التعليم.

ولفت د. مدحت الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إلى أن الجامعة وقّعت عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية وإنتاجية على المستوى المحلى، كما وقعت بروتوكولات تعاون مع شركات وجامعات دولية، كما أسهمت الجامعة فى توفير عدة فرص للتدريب الصيفى مع أكثر من 30 جهة فى مجال الصناعة والطاقة والخدمات السياحية والفندقية، مشيراً إلى مشاركة الجامعة فى المُلتقى التثقيفى الأول للجامعات التكنولوجية، ومعسكر إعداد القيادات الطلابية التطوعية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وكشف د. عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أنّ الجامعة نظمت أكثر من 30 زيارة علمية للعديد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والسفر المرتبطة بالبرامج الدراسية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات صيفية، كما حصلت الجامعة على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات التى شاركت فيها، فضلاً عن تنظيم الجامعة تدريبات وورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية، مشيراً إلى تقديم عدد من الأبحاث العلمية التى نُشرت فى عدة مجلات علمية دولية ومحلية، كما نظمت الجامعة عدة مسابقات رياضية واجتماعية وحملات للتبرع بالدم، فضلاً عن المشاركة فى عدد من الملتقيات والمعسكرات الطلابية والمعارض التعليمية.

وأكدت د. هبة فاروق سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، أن الجامعة وفرت 93 تدريباً عملياً بواقع 4100 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة فى 23 مؤسسة صناعية وخدمية، ونظمت الجامعة مسابقة «أنتج ابتكر»، لتشجيع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، ومسابقة «فنان تكنولوجى» لاكتشاف الطلاب الموهوبين فى كل المجالات، واستقبلت وفوداً من شركة إيفيك الصينية وإحدى الجامعات الروسية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية.