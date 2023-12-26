وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدون مفارخ الأسماك

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مفارخ الأسماك بمنطقة أشتوم الجميل غرب بورسعيد، بحضور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

المفرخ الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط

واطلع الوزيرين على إمكانيات مشروع مفارخ الأسماك المقام على 25 فدانا في منطقة أشتوم الجميل غرب بوغاز الجميل1 بطريق بورسعيد دمياط لتنمية الثروة السمكية على حرم بحيرة المنزلة، من خلال تفريخ أسماك اللوت وموسى والذي يعتبر المفرخ الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لتفريخ هذه النوعية من الأسماك، وكذلك معمل لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية وقياس جودة الأسماك والمياه، ومزرعة سمكية مكثفة ومتعددة التغذية، ومركز إرشاد وتدريب دولي، وذلك بهدف تقديم الخدمات البيطرية لمزارعي الأسماك البحرية في منطقة مثلث الديبة وكذلك مشروع الفيروز ومشروع قناة السويس للاستزراع السمكي ويجرى دعم هذه المشروعات بزريعة الأسماك المطلوبة في الأسواق الأوروبية بغرض تصديرها مع تطبيق اشتراطات ومعايير الاتحاد الأوروبي في الأسماك المستزرعة، ويعتبر الهدف الإنتاجي لهذا المفرخ هو 10 ملايين زريعة من هذه الأسماك.

جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من الأسماك

وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد وجها الشكر الى قيادات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية على جهدهم في إنجاز هذا المشروع الهام الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من الأسماك وكذلك لجهود الجهاز في إنهاء إجراءات تراخيص المزارع السمكية للصيادين في مثلث الخير ببورسعيد ومن ناحيته تناول اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية الجهود التي بذلها الجهاز في مجال تقنين المزارع السمكية للصيادين وكذلك تطوير البحيرات ورفع كفاءتها من أجل زيادة وتنمية الثروة السمكية.

ووجه الشكر الى وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد على الدعم المستمر والتعاون البناء الذي يسهم في إنجاز هذه المشروعات الهامة والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية والجدير بالذكر وزيرا الزراعة والتنمية المحلية قد قاما اليوم بزيارة الى محافظة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة لتسليم العقود المؤمنة للمزارعين والصيادين المنتفعين بمناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وجنوب بورسعيد كما تفقدا الوزيران بعض المشروعات التنموية بالمحافظة