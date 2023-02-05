محافظ بورسعيد: تطوير قرى سهل الطينة يهدف لتوفير مجمعات خدمية متكاملة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال الحصر الجارية بمنطقة سهل الطينة، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة قرى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، وممثلي الزراعة ببورسعيد.

حصر المزارع السمكية

استعرض محافظ بورسعيد إجمالي أعمال الحصر بقرى سهل الطينة والتي شملت حصر المزارع السمكية والأراضي الزراعية والأراضي البور والبيوت، وتقسيمها إلى فئات، وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال الحصر والتي تسهم في تنظيم العمل خلال تطوير قرى سهل الطينة.

توفير مجمعات تنموية خدمية

أشار المحافظ أن تطوير قرى سهل الطينة بمدينة بورفؤاد، يهدف لتوفير مجمعات تنموية خدمية متكاملة وآمنة لقاطني قرى سهل الطينة، مؤكدا أن مناطق سهل الطينة ستشهد تطوير على أعلى مستوى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق مبادرة حياة كريمة في جميع قرى الجمهورية.

كما أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة، وأشار محافظ بورسعيد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منطقة سهل الطينة كما شدد المحافظ على التعاون بين كافة الجهات المختصة تحت قيادة رئيس مدينة بورفؤاد، وتوفير كافة المنشٱت الخدمية والتنموية في كل قرية على حدة ، لتطوير قرى سهل الطينة وتوفير خدمات على اعلى مستوى فضلا عن تحقيق اقصى معدلات الامن والأمان لقاطني هذه المناطق.