أسامة الأزهري: مهمة رجل الدين تقديم النصيحة للجميع من أجل خدمة الوطن

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إنه ليس سياسيًا ولم ولن يعمل بالسياسة في حياته، موضحا أنه درس في الأزهر ليكون عالما يقدم الخير لبلده، وأن احتكاكه بالسياسة أفاده وفتح عينه لإدراك الواقع.

مهمة رجل الدين بين كل السياسيين

وأوضح «الأزهري»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة dmc، أن مهمة رجل الدين بين كل السياسيين لا أن يكون طرفًا أو جزءًا ولكن يقدم للجميع النصيحة التي تساعدهم على خدمة الوطن بدون غرض ومسؤولية وهدف، منوهًا بأن الشأن الديني متشعب وممتدد لكل أمور الحياة ويكون مفتاح الحل للكثير من الأزمات والمشكلات.

أجلس مع جميع التيارات والمعارضة والأطراف الأخرى

وأوضح أنه يجلس مع جميع التيارات والمعارضة والأطراف الأخرى، مؤكدا أنه في فترة تعيينه في البرلمان تعامل معه الجميع بصدق وحب، وقدم شعارا لنواب البرلمان وهو التنافس من أجل خدمة الوطن.