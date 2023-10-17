الدكتور أسامة الأزهري يزور بغداد.. ويلتقي رئيس دائرة الوقف السني

توجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إلى العراق، بدعوة من القائمين على الحضرة القادرية الجيلانية العريقة في بغداد.

خطوات الترابط بين البلدين

واشتملت الزيارة على فعاليات علمية تخطو نحو مزيد من الترابط بين البلدين، والدعم للأشقاء في العراق، والتقى «الأزهري» الدكتور مشعان الخزرجي، رئيس دائرة الوقف السني، الذي استقبله بحفاوة بالغة، وعقد مأدبة غداء على شرف استقباله.

وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، جرى عقد المجالس العلمية الحديثية في ضيافة الحضرة القادرية، بحضور العلماء وطلاب العلم، من مختلف محافظات العراق، وقراءة عدة كتب وأجزاء حديثية.

وألقى «الأزهري» محاضرة في كلية الإمام الأعظم، بحضور قيادات الكلية والعلماء والأساتذة وطلبة الدراسات العليا، ثم زار المزارات الشريفة، مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، ومرقد الإمام موسى الكاظم وحفيده الإمام محمد الجواد في الكاظمية، ومرقد الإمام معروف الكرخي، وبجواره مرقد الإمام الدارقطني والإمام الشهاب الآلوسي، وعدد من الأمسيات في رحاب الحضرة القادرية حضرها عدد من الوجهاء والأعيان والعلماء والمنشدين وطلاب العلم.

أهمية نصرة القضية الفلسطينية

وحرص الدكتور أسامة الأزهري، خلال فعالياته العلمية في العراق، عن الحديث على أهمية نصرة القضية الفلسطينية، والدعاء إلى الله أن ينصر أشقائنا في فلسطين على المحتل الصهيوني المجرم المعتدي، وأن يتقبل شهدائنا في عليين، وأن يلطف بأهلنا الكرام في غزة.

وندد «الأزهري» بجرائم الاحتلال الصهيوني المتكررة، قائلا: «احتلال صهيوني للأرض الفلسطينية منذ عقود، ثم عدوان همجي مستمر، ومذابح وحشية مريرة، ثم القصف الصهيوني الهمجي، ثم الحصار والتجويع وقطع الماء والكهرباء عن أشقائنا في غزة، وإجبار أشقائنا هناك على التهجير والنزوح، ومحاولة توطين أبناء فلسطين في أي مكان في العالم وتصفية القضية الفلسطينية».

واستنكر مستشار رئيس الجمهورية، الحرب الإعلامية المكثفة التي تستعمل الكذب والتزوير وتشويه صورة الفلسطينيين المقهورين في الإعلام الغربي، وجلب الأساطيل الأمريكية والبريطانية.