منها تقليل متلازمة موت الرضيع.. فوائد عديدة للرضاعة الطبيعية

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن فوائد الرضاعة للأم والأب، مشيرة إلى أن من أبرزها الوقاية من السرطان والموت المفاجئ للرضيع.

فوائد الرضاعة الطبيعة للأم

وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أن فوائد الرضاعة الطبيعة للأم هي :-

- تساعد على تقليص حجم الرحم بعد الولادة والحد من النزيف

- تقوى الترابط بين الأم والطفل

-الحد من الإصابة بسرطان الثدى وكلما زادت فترة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائي من المرض.

- الرضاعة الطبيعية تحرق السعرات الحرارية وبالتالي تساعد في فقد الوزن الزائد.

- الوقاية من سرطان المبيض، والعديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وأمراض القلب ومرض السكري.

- تقليل نسبة اكتئاب ما بعد الولادة.

- تعمل على توقف الحيض والتبويض مما يعني أنها تعتبر وسيلة منع حمل طبيعية

- توفير المال والوقت حيث إنها تغنى عن الحاجة لشراء الحليب الصناعى كما أن حليب الثدى يكون دئما في درجة الحرارة المناسبة وجاهز للشرب.

وأشارت مديرية الصحة إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل هي:

- حليب الأم هو أفضل مصدر للتغذية لمعظم الأطفال.

مع نمو الطفل ، يتغير حليب الأم لتلبية احتياجات الطفل الغذائية.

-توفر مناعة وقائية ضد البكتيريا والفيروسات حيث لا يستطيع أي غذاء رضع آخر توفیرہ

- تحمى الطفل من السمنة وزيادة الوزن

- تقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز الهضمى, الأنف,الحنجرة ,الرئه,التهاب، الاذن الوسطى والجيوب الانفيه والحساسيه وسرطان الدم

- يكون الطفل أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من الأعمار المتقدمة.

- أثبتت اختبارات الذكاء أن الطفل الذي تلقی رضاعة طبیعیة لفترة طويلة حقق نتائج أفضل نسبة للطفل الذي لم يتلقِ رضاعة طبیعیة لفترة مناسبة.

-تخفف التوتر وتساعد في تهدئة الطفل.

-تقلل من متلازمة موت الرضيع المفاجئ.