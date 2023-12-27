إنجازات ومشروعات وضعت جامعة القاهرة على الخريطة الدولية في 2023

نفذت جامعة القاهرة خلال عام 2023، بقيادة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، سلسلة من الإنجازات المتواصلة التي حققتها على مدار الـ6 سنوات الأخيرة في المشروعات الإنشائية الكبرى، وفق جدول زمني محدد، ومن أهمها بدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المُنشآت الجامعية؛ حيث أصبحت جامعة القاهرة الدولية خلال عام 2023، حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

مشروع تطوير مستشفى الفرنساوي

كان مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي "الفرنساوي"، هو أهم إنجازات الجامعة في 2023 بقيادة الدكتور محمد الخشت، وجاء التمويل اللازم للمشروع من عدة جهات، تمثلت في الدولة وبعض البنوك المصرية: «البنك الأهلي بمبلغ 20 مليون، وبنك مصر بمبلغ 100 مليون»، ويتضمن التطوير 3 محاور أساسية هي: «تطوير شامل للبنية التحتية، وربط الأنظمة بنظام ذكي للتحكم، وتطوير النظم الإدارية».

وخلال عام 2023 تم افتتاح عدة مشروعات، أهمها مستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وافتتاح مستشفى وكلية طب الأسنان، وعمليات التطوير بمستشفى الطلبة، إضافة إلى المستشفى الجنوبي بمعهد الأورام لزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 50%.

قرب الانتهاء من أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

وتم اعتماد مستشفى المعهد القومى للأورام الجديد 500 500 كمستشفى خضراء، بتقييم من المستوى الذهبي، كأول مستشفى في مصر يحصل على هذه الشهادة في مرحلة التصميم، وفيما يخص مشروع المجمع الطبي للأطفال في المدينة الطبية "نواة قصر العيني الجديد"، فتعمل الجامعة على الانتهاء منه، حيث تم إنشاؤه بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 70 ألف متر مُسطح، ويُعد أكبر مشروع طبي لعلاج الأطفال في الشرق الأوسط.

مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة

وفيما يتعلق بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، فقد بدء العد التنازلي استعدادا للانتهاء من المرحلة الأخيرة به، حيث تم إنجاز نسبة عالية منه، تتراوح بين 90% و100%، وافتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، مبنى فرع الخرطوم بالحرم الجامعي، لاستكمال العديد من التطويرات في المدن الجامعية، وافتتح عمليات التطوير والتجديد بمستشفى الطلبة.