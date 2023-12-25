رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية: نؤهل الخريجين لسوق العمل

أكد الدكتور طارق ميخائيل، رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية، أن الجامعات التكنولوجية تمثل مستقبل جديد وقاطرة للتنمية في مصر، كونها تساهم في تخريج كوادر متميزة مؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً، وكذا تستهدف تخريج خبراء في الصناعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البرامج الدراسية يتم وضعها بالتعاون مع الشريك الصناعي المستفيد من الخبرات والموجه الحقيقي لاحتياجات سوق العمل الفعلية، وتسمى تلك السمة بالمعايير الوطنية المهنية وتم تطبيقها في عدد من الدول الصناعية الكبري.

برامج جديدة

وأضاف ميخائيل، أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة عدد من البرامج الجديدة والتخصصات، مثل تكنولوجيا معالجة المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا الإنشاء والذكاء الاصطناعي، وغيرها من البرامج المختلفة التي تسهم في تحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن نسب الإقبال على الجامعة وغيرها من الجامعات في تزايد مستمر، نظرا للإقبال الشديد على الجامعات التكنولوجية من قبل الحاصلين على الشهادات الفنية وشهادة الثانوية العامة.