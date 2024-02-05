شروط التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرفها حتى لا تتعرض للمساءلة

بعد الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومع مرور السنوات، قد يضطر بعض المواطنين الذي حصلوا على العقار، إلى الانتقال لمكان آخر، وهو ما يستدعي عليهم معرفة شروط التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي، أو بيعها بشكل قانوني.

وقبل توضيح شروط التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي، ينبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز بيعها، أو التصرف فيها إلا بعد مرور 7 سنوات على التخصيص حتى يتمكنون من بيع وحداتهم بشكل قانوني، وبناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وفقا لما أعلنه موقع وزارة الإسكان.

شروط التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي

بعد مرور 7 سنوات، يمكن بيع الوحدة بشكل قانوني، ولكن يجب استيفاء شروط التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي:

- سداد باقي ثمن القرض بالكامل.

- سداد قيمة الدعم الذي حصل عليه الحاجز، سواء دعم الفائدة من البنك المركزي أو دعم صندوق الإسكان الاجتماعي.

- إخطار صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع.

- توقيع التنازل أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما.

- سداد المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتي تاريخ التنازل.

- عدم وجود مخالفات أيًا كان نوعها عند التنازل.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.

وفي هذا السياق قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى، ودعم التمويل العقارى، مي عبدالحميد، إن التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي لابد أن يكون بشكل قانوني؛ حتى لا يتعرض المالك إلى العقوبات المحددة من الصندوق في حالة مخالفة الشروط المنصوص عليها، والتي تصل في بعض الأحيان إلى السجن والغرامة، أو سحب الوحدة من المالك.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن التنازل يتم بعد التوقيع من المتنازِل عن الشقة والمتنازَل إليه أو وكيليهما، أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة، بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل، ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل: «لابد أن يتم سداد المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتي تاريخ التنازل، وعدم وجود أي مخالفات عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازِل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية»، مشيرة إلى أنه بعد مرور 7 سنوات لابد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، وأن يتم سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه من دعم فائدة البنك المركزي.

المستندات المطلوبة للتنازل عن الوحدة بشكل قانوني

- أصل محضر استلام الوحدة السكنية أو مذكرة فقد من قسم الشرطة في حالة فقد المحضر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل.

- أصل التوكيلات في حالة عدم وجود المتنازل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل إليه، وكذا صورة من بطاقة الزوجة أو صورة قسيمة الزواج.

- شهادة من بنك التعمير والإسكان تفيد بأن المتنازل إليه غير متمتع بقرض تعاوني هو وزوجته وأولاده القصر.

- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أموال محضر جمعية عمومية غير عادية يتطلب، صورة حديثة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل.

- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أفراد، يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل إعلام الوراثة في حالة التنازل عن وحدة توفى مالكها.

رسوم التنازل عن الوحدات السكنية

وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية، فإن الرسوم المستحقة للتنازل عن الوحدات السكنية، تتمثل في الآتي:

- يكون التنازل عن الوحدات السكنية والتوقيع أمام الموظف المسؤول بجهاز المدينة، ويحضر عملية التنازل كل من المتنازل والمتنازل إليه، أو بحضور وكيلي الطرفين، ويكون ذلك بموجب توكيل رسمي بالتنازل، ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.

- تُسدد رسوم التنازل بواقع 10% من قيمة الوحدة السكنية.

- سداد المستحقات عن الوحدة حتى تاريخ التنازل.

- عدم وجود مخالفات على الوحدة عند التنازل.

- يحل المُتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات والضوابط السارية.