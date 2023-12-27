تحذيرات من أسباب فقدان البصر.. فئات معرضة للعمى أكثر من غيرها

نشرت منظمة الصحة العالمية عبر منصاتها الرسمية، حلقة استضافت فيها الدكتور ستيوارت كيل، خبير تصحيح البصر في منظمة الصحة العالمية، تحدث فيها حول الأسباب الرئيسية لفقدان البصر والعمى في جميع أنحاء العالم، وما هي الفئات الأكثر عرضة للخطر، وكيفية حماية البصر.

أسباب فقدان البصر

أوضح الدكتور ستيوارت كيل، خبير تصحيح البصر في منظمة الصحة العالمية، عدة أسباب قد تؤدي إلى فقدان البصر بالتدريج، من ضمنها ما يُعرف بالخطأ الانكساري الذي يحدث بسبب طول مقلة العين ويؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بشكل متزايد مع مرور الوقت، كما يحدث العمي نتيجة تلف الجزء الخلفي من العين، ومن بينها الجلوكوما أو المياه الزرقاء التي تؤدي إلى تلف تدريجي للعصب الموجود خلف العين ومن ثم يحدث تشوش الرؤية وفقدان البصر.

ومن الأسباب الأخرى التي أشار إليها وتسبب العمي، هو مرض اعتلال الشبكية السكري الذي يصيب مرضى السكري بسبب حدوث تسرب في الأوعية الموجودة في الجزء الخلفي من العين، كما يؤثر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر على الخلايا الموجودة في مركز شبكية العين، ما يؤدي إلى تشويه الرؤية المركزية والتأثير السلبي على البصر.

الشرائح الأكثر عرضة لفقدان البصر

وتوجد شرائح معينة من البشر معرضة لخطر الإصابة بالعمى بشكل أكبر من الشرائح الأخرى، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية، من بينها كبار السن وحالات إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر والمياه الزرقاء، كما تعتبر العوامل المتعلقة بنمط الحياة، كالتدخين سببًا للإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

وأضافت منظمة الصحة العالمية بأنه يمكن تجنب تلك الأمراض المشار إليها من خلال الكشف المبكر والحصول على العلاج، لذا من المهم إجراء فحوصات منتظمة للعين، خاصة مع التقدم في السن.

في ضوء هذا، قال الدكتور أحمد الحديدي، استشاري طب وجراحة العيون، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المياه الزرقاء من أكثر الأمراض التي تسرق النظر، ويحدث نتيجة شدة ارتفاع ضغط العين، موضحًا أنه غالبًا ما يصيب الكبار بعد سن الـ40 بسبب عوامل تتعلق بالتقدم في العمر، كما يعتبر استخدام الكورتيزون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالمياه الزرقاء، ويكون العلاج إما عن طريق القطرات التي تعالج ارتفاع ضغط العين، أو عن طريق الجراحة.

وأضاف أنه يمكن اتباع بعض الإجراءات لحماية العين، منها تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية وضرورة ارتداء النظارات الواقية عند استخدام المواد الكيميائية، بالإضافة إلى ضرورة أخذ فترات راحة منتظمة عند استخدام أجهزة الكمبيوتر والتليفزيون لساعات طويلة لتجنب إجهاد العين وجفافها.