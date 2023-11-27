«صناع الخير» تقدم خدمات طبية لمحاربة العمى لآلاف المواطنين في المحافظات

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، في تقديم خدمات طبية متكاملة في مجال الحد من مسببات العمي ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للآلاف من المواطنين في ست محافظات هي «البحر الأحمر، وأسوان، وقنا، والغربية، والمنوفية، والبحيرة».

قوافل مبادرة عنيك في عنينا

وأعلن هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن قوافل مبادرة «عنيك في عنينا» لمحاربة العمى من مؤسسة صناع الخير وخلال الأسبوع الماضي جابت عددا من المحافظات المختلفة من أقصى جنوب مصر إلى شمالها، وحرصت على تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة بالمجان تماما، شملت توقيع الكشف الطبي على عيون المواطنين وتقديم الادوية وتشخيص الاحتياج الى نظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج الطبي لإرجاء عمليات طبية وإجراءها.

وأوضح عبدالفتاح، في بيان، اليوم الاثنين، أن قوافل عنيك في عنينا من صناع الخير بالشراكة مع البنك الأهلي المصري نظمت المرحلة الأولى من قوافلها والتي تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية واستفاد منها في أقصى شمال مصر في محافظة البحيرة أهالي قرية منشاة علوبة والقرى المجاورة بمركز أبو المطامير حيث تم توقيع الكشف على عيون 550 مواطنا وتوزيع قطرات علاجية على عدد 306 كما تم تشخيص احتياج 244 لنظارات طبية و7 8 لعمليات جراحية

توزيع قطرات علاجية على عدد 231

كما تواصلت خدمات قوافل عنيك في عنينا من صناع الخير بالشراكة مع البنك الأهلي المصري في قرية الحمودي مركز الوقف بقنا حيث تم توقيع الكشف على عيون عدد 530 مواطنا وتوزيع قطرات علاجية على عدد 231، كما تم تشخيص احتياج 220 لنظارات طبية و59 لعمليات جراحية كما استكملت قوافل عنيك في عنينا من صناع الخير والبنك الأهلي المصري مراحل تسليم النظارات الطبية في قرية الرديسية مركز ادفو بأسوان حيث تم تسليم 232 نظارة طبية لمستفيدين من أهالي القرية تم توقيع الكشف عليهم وتم تشخيص احتياجهم لنظارات طبية في المرحلة الأولى من قافلة تم تنظيمها بالقرية مؤخرا.

وأشار إلى أنه في مجال اجراء العمليات الجراحية تم اجراء 21 عملية جراحة عيون مختلفة لـ21 مواطنا من أهالي قرية كفر المحروق بكفر الزيات بالغربية.