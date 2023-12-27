تربيها وتدربها وتحاورها.. «سارة» تحلم بإقامة حفلات غنائية لـ«الببغاوات»

عشقت الببغاوات منذ الصغر، وحرصت على تربيتهم، وتطور الحال معها إلى تعليمها وتعديل سلوكها باحترافية كبيرة، بعدما اكتسبت مهارة عالية في تفهم لغتهم، وبعد سنوات من التعايش مع تلك الطيور الأليفة وتدريبها، ترغب «سارة» في إقامة حفلات غنائية بمشاركتها.

حكاية «سارة» مع الببغاوات

قصة «سارة»، صاحبة الـ23 عاما، عرضها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة «cbc»، من خلال تقرير مصور، أكدت فيه أنها تربي الببغاوات منذ صغرها، وتحرص على هذه الهواية التي تعلمتها من عائلتها وغرستها فيها والدتها، من خلال ترددها على أخصائية وطبيبة تعالج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومُلمة بعالم الحيوانات والطيور الأليفة.

وقالت سارة، في التقرير: «أحب الببغاوات ككائنات جميلة تتعامل مع الإنسان، وأحب الحيوانات أيضاً بشدة، وفي عام 2017 استعدت هذه الهواية من خلال تدريبي ببغاوات الآخرين، وتمرينهم على بعض السلوكيات، مثلهم في ذلك مثل القطط والكلاب».

غياب ثقافة تدريب الببغاوات

تحلم الفتاة بتعليم أكبر عدد ممكن من الببغاوات، موضحة: «ثقافة تربية وتدريب الببغاوات في مصر ليست منتشرة بصورة كافية، وإنما تتم معاملتها مثل معاملة طيور الزينة، وحبسها في قفص، كما لا يتوافر كثير من الأطباء البيطريين المختصين في علاج الببغاء».