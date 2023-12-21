عالم بالأوقاف: إخراج صدقات للمحتاجين مقدَّم على تربية الحيوانات الأليفة

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، «علينا أن نراعي الإنسان في صدقاتنا أولًا، ويجب على من يربون الكلاب والقطط في المنزل بأعداد مهولة رغم أنَّه من الجيد الاهتمام بالحيوان، أن يهتموا بتوفير ما يصرفونه عليهم للإنسان، فهو مقدم عن رعاية الحيوان إلا لو كان هناك فائض».

«قابيل»: من يريد تربية حيوان أليف عليه الاكتفاء بحيوان واحد فقط

وأضاف «قابيل»، في حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من يريد تربية حيوان أليف عليه الاكتفاء بروح واحدة للاستئناس، وتوفير بقية النفقات لإخراجها صدقات للمحتاجين، خاصة أنَّ تكاليف تربية بعض الحيوانات مرتفعة للغاية.

لا ضرر في تربية قطط أو كلاب

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «لا ضرر في تربية قطط أو كلاب، لكن علينا مراعاة احتياجات الإنسان الذي كرمه الله وقد يدعو لك بدعوة مستجابة نتيجة جبرك لخاطره وأجره عظيم عند الله، مستشهدًا بقول النبي: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».