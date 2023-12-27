خالد الجندي يكشف سبب الخلاف بين ابني آدم (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أسباب الخلاف بين ابني آدم، لافتا إلى أن الأمر لم يتعلق بالتنافس على زوجة.

وقال خلال حلقة خاصة تحت عنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع علي فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، إن القرآن الكريم تحدث عن القصة في قوله تعالى: «لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ».

وأضاف: «وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن المقتول من ابني آدم، أنه قال لأخيه، موضحًا أنه اختلف في السبب الذي من أجله قال المقتول ذلك لأخيه، ولم يمانعه ما فَعَل به، فقال بعضهم: إعلامًا منه لأخيه القاتل، أنه لا يستحل قتلَه ولا بسطَ يده إليه، بما لم يأذن الله جل وعز له به».

وتابع: «الاثنين عملوا طاعة لله عز وجل، يبقى الاثنين كانوا بيتنافسوا، إن أحدهم قبل القربان منه والآخر لا، والشريعة اتغيرت ولم يجد فيها قربان، وأصبح بها قروبات، لكن إذا قرب قربان كعمل صالح، وهنا ليس من حقي أن اتهم أحد منهم بأنه فاسد، بدليل أنه كان يقرب قربان».