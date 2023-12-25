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أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم قراءة سورة الملك قبل النوم

كتب:

مريم جاد
08:34 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الشيخ أحمد وسام

الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى «دعاء» من الإسكندرية، مفاده بأن أحد المشايخ أفتاها أن قراءة صلاة الملك، قبل النوم يعتبر بدعة، ولا تجوز لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها، وهى تريد أن تعرف حكم قراءة سورة الملك قبل النوم؟

حكم قراءة سورة الملك قبل النوم

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «المشكلة الكبيرة أن الإنسان الذي تصدر بدون علم ضل وأضل، ونسى قول الله سبحانه وتعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)، وكذاك قول الله سبحانه وتعالى (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)".

وأضاف: «من يدعى هذه الفتوى هو المبتدع، وعليه أن يتقى الله، فسورة الملك لها فضل عظيم وليست بدعة، وعلينا سؤال أهل الذكر ونبعد عن الضالين».

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