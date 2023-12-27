مسؤول سابق بقوات الاحتلال: الجيش يقدم روايات كاذبة عن تدمير أنفاق غزة

أكد مسؤول عسكري سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يقدم «صورة خاطئة» عن قتل الآلاف من مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية، الذين يتحصنون داخل الأنفاق في قطاع غزة، وإنما في واقع الأمر فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتكبد خسائر كبيرة، خلال المعارك في القطاع الفلسطيني.

وضع الجيش الاحتلال في غزة

وكتب لواء الاحتياط السابق في جيش الاحتلال، إيزاك بريك، في مقال رأي نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنه توصل إلى تحليل معتمد على معلومات تحصل عليها من جنود وضباط إسرائيليين، ممن يتواجدون في قطاع غزة، تفيد بأن الجيش الإسرائيلي لا يخوض معظم المعارك وجهاً لوجه، بحسب ما يقول المتحدث العسكري الإسرائيلي، لأنه على أرض الواقع، يخرج مقاتلو الفصائل الفلسطينية من الأنفاق، ويستهدفون الجيش الإسرائيلي، ثم يختفون مجدداً، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه حلول لمواجهة هذا الأمر على أرض الواقع.

قتال صعب في قطاع غزة

وبيّن اللواء السابق أن عدداً من الضباط أخبروه بأن القتال في قطاع غزة صعب، ومن الصعب أيضاً العمل على منع الفصائل من إعادة بناء نفسها خلال فترة وجيزة، لأن الجيش الإسرائيلي لا يعرف عدد المقاتلين، أو الأجهزة التي يستخدمونها، أو نوع الطعام، أو نوع التدريبات، وسط محاولات كبار قادة الجيش الإسرائيلي تصوير الوضع في غزة بأنه يسجل «انتصار كبير» على الفصائل، حيث تنسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع عدد من القنوات التلفزيونية لتقديم دعاية كاذبة بأن الجيش الإسرائيلي يحقق انتصارات على الأرض.

وأكد «إيزاك بريك» أن تدمير الأنفاق في قطاع غزة سيحتاج إلى سنوات، ويكلف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً كبيراً من القتلى، وهذا لن يتم الإعلان عنه من قبل قادة الجيش، من أجل التغطية على الهزائم المتلاحقة التي يواجهونها على يد الفصائل الفلسطينية في غزة.