إطلاق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل كتب: منتصر سليمان 01:45 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023 لبنان أُطلقت منذ قليل رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: 60 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة 60 فلسطينيا في عداد المفقودين بعد قصف بناية في غزة استشهاد عشرات الفلسطينيين أغلبهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة إعلام إسرائيلي: نتنياهو رفض نقاش المرحلة التالية للعملية العسكرية على غزة مفاجأة غير متوقعة لمحمد صلاح بعد حديثه عن أحداث غزة مجددا.. ماذا حدث؟ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة مصر ترحب بتعيين سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال معارك غزة إعلام فلسطيني: قصف مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة غزة قطاع غزة فلسطين لبنان بقلم منتصر سليمان