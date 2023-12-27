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إطلاق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل 

كتب:

منتصر سليمان
01:45 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
لبنان

لبنان

أُطلقت منذ قليل رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

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بقلم منتصر سليمان