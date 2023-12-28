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أسعار شجرة الكريسماس بالدقهلية في احتفالات رأس السنة.. تصل لـ5 آلاف جنيه

كتب:

آية حسنين
08:50 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
أشجار الزينة

أشجار الزينة

أيام قليلة تفصلنا عن ليلة رأس السنة الميلادية، التي تشهد طقوسًا مختلفة من أجل الاحتفال بها، ومن أهمها تزيين شجرة الكريسماس، بعد شرائها بأسعار تتراوح بين 15 جنيها و5 آلاف جنيه.

أسعار شجرة الكريسماس الزينة بالدقهلية

وقال محمد عبد الجليل تاجر بيع أشجار الكريسماس، لـ«الوطن»، إن أسعار أشجار الكريسماس الزينة تختلف من شجرة لأخرى على حسب الحجم، إذ يبدأ سعر أصغر حجم من 15 جنيها، وأكبر شجرة يصل لـ5 آلاف جنيه.

وأكد أن الإقبال يكون متزايد على الحجم المتوسط بالنسبة للمواطنين في منازلهم، والتي تبدأ من 200 أي 250 جنيها، على عكس المحلات والمولات تبدأ من 2000 جنيه وتصل لـ 5000 جنيه.

وأشار التاجر إلى أن سعر الشجرة يختلف على حسب الحجم وعلى حسب الزينة المتواجدة في الشجر الخاص بأعياد الميلاد: «المسلمين والأقباط يقبلوا على الشراء آخر يومين قبل نهاية السنة من أجل سرعة تزيينها».

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بقلم آية حسنين