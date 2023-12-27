كيف رد نتنياهو على وصف أردوغان بأنه «لا يختلف عن هتلر»؟.. «آخر من يعظنا»

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رد فعل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، له بأنه «لا يختلف عن هتلر»، على خلفية العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 21 ألف شهيد.

نتنياهو عن أردوغان: «يرتكب جرائم إبادة ضد الأكراد»

وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن نتنياهو علق على تصريحات أردوغان، اليوم الأربعاء قائلاً: «أردوغان الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد، صاحب الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق»، بل واستطرد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقوله إن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم»، على حد زعمه.

أردوغان عن نتنياهو: «لا يختلف عن هتلر»

ووصف الرئيس التركي، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بأنه يشبه الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، قائلاً: «نتنياهو لا يختلف عن هتلر»، في كلمة للرئيس التركي أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي.

ورأى الرئيس التركي أن هجمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مشابهة للمعاملة التي حصل عليها اليهود من النازيين، مؤكداً مهاجمة الجيش الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وقتل الصحفيين، وواصل: «نبذل جهوداً دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وألمانيا تصمت عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، لأنها تدفع ثمن ما فعله هتلر».

ودخل العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ82 اليوم الأربعاء، وسط قتل واستهداف عدد كبير من النساء والأطفال، حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، حتى الآن، بحسب إحصائيات رسمية صادر اليوم الأربعاء، أكثر من 21 ألف شهيد.