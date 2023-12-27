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مدير «منتدى الشرق الأوسط»: إسرائيل ستغير التكتيكات في المرحلة الثالثة من الحرب

كتب:

منتصر سليمان
01:30 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، تعليقًا على ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي حول البدء في المرحلة الثالثة من حربه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بناء على الطلب الأمريكي، إن ذلك سيغير من تكتيكات الحرب، بمعنى أن تخف حدة القصف التي تتسبب في إحراج للولايات المتحدة، بسبب عدد الشهداء الكبير.

إعادة الانتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «المرحلة الثالثة هي إعادة الانتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي مع تغيير التكتيكات، أي أن الجيش الإسرائيلي سيخرج من التجمعات السكنية إلى أطرافها، بحيث أنها تسيطر على قطاع غزة».

وأكمل: «هذه العملية ستستمر لفترة طويلة، وتهدف بشكل رئيسي، كما ادعت دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى تمشيط وتطهير المناطق التي يتواجد فيها الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية العسكرية للفصائل في غزة». 

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